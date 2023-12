Gazzetta dello Sport: “Il Toro alla carica”

Dopo il ko rimediato a Bologna, il Torino di Juric dopodomani tornerà in campo tra le mura amiche contro l'Atalanta di Gasperini. I granata hanno bisogno di ritrovare i gol dai propri centravanti: "Il Toro ha bisogno di ritrovare i suoi centravanti da protagonisti: troppo pochi, finora, un gol a testa in Serie A. Al Filadelfia Juric ha avviato le prove generali in vista dell’incrocio con il maestro ed amico Gasperini: il modulo con il doppio numero 9 è in odore di riconferma" scrive il quotidiano. Parole di stima verso i propri attaccanti le ha avute il presidente granata Urbano Cairo intervenuto a Radio Sportiva: "Nello scorso campionato Sanabria ha segnato dodici reti, per la legge dei grandi numeri presto inizierà a fare dei gol. E lo stesso dicasi per Zapata. E poi, chissà che Pellegri non sia una bella sorpresa".