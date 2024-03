Gazzetta dello Sport: “Il Toro apre l’Euro-volata”

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport presenta il match del Grande Torino. Oggi alle 15:00 Toro e Monza si sfideranno in un match importantissimo, che sa di Europa. A seguire le parole del quotidiano: "Toro-Monza per l’Europa, per restare agganciati all’ultimo vagone dell’Eurostar, quello della Conference League. Toro-Monza come faccia a faccia tra due vecchi amici, Ivan Juric e Raffaele Palladino. Sono stati compagni nel Genoa migliore di Gian Piero Gasperini, il Grifone che nel 2009 arrivò quinto ed entrò in Europa League. Raffaele Palladino dipingeva da esterno-trequartista di talento, il centrocampista Ivan Juric “ringhiava” e teneva i conti in ordine a centrocampo. Insieme anche nell’annata successiva..."