Gazzetta dello Sport: “Il Toro cambia faccia”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Dopo la brutta prestazione contro il Milan, Juric starebbe pensando di cambiare modulo. "Nei pomeriggi del Fila in questo inizio di settimana sta nascendo una nuova strada, una soluzione alternativa che non sarebbe sbagliato definire il piano-B: il 3-4-2-1 potrebbe cedere il passo al 3-5-2 di fronte al Grifone neopromosso allenato da Gilardino" scrive il quotidiano. Il tecnico granata in mezzo al campo potrebbe schierare Ricci davanti alla difesa, Ilic mezzala sinistra e a destra uno tra Tameze e Vlasic.