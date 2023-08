Gazzetta dello Sport: “Il Toro cerca idee”

Il Torino domani sarà impegnato nell'ultima amichevole del pre campionato contro il Reims: il tecnico granata dovrebbe schierare in mezzo al campo la coppia Ricci-Ilic. I due avranno gli occhi puntati: salvo sorprese, sarà la coppia titolare del nuovo Torino di Juric. Ricci è un po' più in ritardo di condizione poichè arrivato tardi a Pinzolo dopo gli impegni con l'Under 21, mentre Ilic sta provando a cambiare ritmo: entrambi devono ancora trovare la migliore condizione in vista dell'inizio di campionato.