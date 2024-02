Gazzetta dello Sport: “Il Toro guarda avanti”

Il Torino non molla la rincorsa per un posto in Europa: "La sconfitta con la Lazio non frena i sogni granata. La squadra è in salute in vista delle sfide decisive" scrive il quotidiano. Tra le cose positive c'è senza dubbio l'intesa sulla fascia destra tra Vlasic e Bellanova che in queste ultime partite è il punto di forza di questo Toro: "Triangolazioni perfette in grado di perforare qualsiasi linea difensiva, come appunto è accaduto diverse volte. Ecco, la crescente intesa fra questi due elementi cardine del gioco di Juric è certamente un segnale positivo per il prosieguo del ciclo di scontri diretti chiamato a dire una parola importante nella corsa alle Coppe" si legge sul quotidiano.