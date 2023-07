Gazzetta dello Sport: “Il Toro parte subito forte”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

E' ufficialmente iniziata la terza stagione di Juric sulla panchina del Torino. "Nel primo giorno, la colazione nel ristorante del Filadelfia è facoltativa. Eppure, verso le nove la sala è già piena con quasi tutti i calciatori a salutarsi, in un mix tra senatori e giovani. Dopo l’allenamento, c’è stato il primo momento collettivo previsto nel calendario del primo giorno: il pranzo di squadra, sempre al Filadelfia" si legge sul quotidiano. Oggi ci sarà un'altra seduta a porte chiuse, poi sabato il Fila aprirà le porte ai tifosi per la prima volta in questa stagione.