Gazzetta dello Sport: “Il Toro va all’attacco”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

"Toro all’attacco. Nel senso che il lavoro quotidiano al Fila è sempre più orientato alla ricerca di quei movimenti in grado di aumentare la produzione di reti. E’ l’aspetto del gioco granata che più di tutti richiede miglioramenti perché finora la squadra ha segnato poco in relazione alla mole di azioni e ai lunghi periodi di predominio" scrive il quotidiano tra le sue pagine. Quella che funziona alla grande invece è l'intesa tra Bellanova e Zapata: fino ad ora sono 4 gli assist serviti all'attaccante colombiano dall'esterno ex Cagliari e Inter.