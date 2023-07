Gazzetta dello Sport: “Il Toro va di corsa”

Comincia subito forte il Torino: ieri i granata sono arrivati a Pinzolo per il ritiro pre campionato. "Un concentrato di scatti ed intensità: parole col contagocce, tantissima corsa. Non fa sconti, il tecnico croato, sin dal primo giorno del ritiro precampionato a Pinzolo, in un centro sportivo circondato da un’accogliente pineta che è un gioiello incastonato in mezzo a uno scorcio delle Dolomiti tra i più affascinanti del Trentino. Si corre sotto un sole cocente" scrive il quotidiano. Oggi in programma una doppia seduta di allenamento.