Gazzetta dello Sport: “Ilic fa scintille”

Ivan Ilic è l'arma in più del Torino. Dopo un inizio di stagione in salita, ora il giocatore serbo ha trovato la migliore condizione e si è preso le chiavi del centrocampo di Juric: "Ormai è, a pieno diritto, una delle guide del progetto granata. Il vizietto del gol ce l’ha sempre avuto: negli anni di Verona, ad esempio, realizzò anche lì cinque reti ma in 76 presenze. Era più giovane, meno esperto e oggi al Toro la media è decisamente più alta: viaggia esattamente al doppio della velocità. A lui Juric ha affidato anche il compito di battere gli angoli e di calciare le punizioni" si legge sul quotidiano.