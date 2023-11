Gazzetta dello Sport: “Ilic, regia e copertura: così è tornato al centro del Toro”

Ivan Ilic sembra tornato a giocare ai suoi livelli: “Il centrocampista serbo, fiore all’occhiello del mercato di gennaio 2023, col Sassuolo ha disputato una buona partita: sia in fase di costruzione che nella protezione della difesa che nei recuperi palla. Sempre in movimento, ha preso per mano la squadra dettando i tempi delle giocate come fa un vero regista a tutto campo” scrive la Rosea tra la sue pagine. Con l’infortunio di Ricci in che starà fuori almeno un mese, con il Monza è probabile che Juric punti su di lui dal primo minuto in mezzo al campo.