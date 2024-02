Gazzetta dello Sport: “Juric: ‘Europa o vado via’”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola oggi

Redazione Toro News

Nella giornata di ieri - lunedì 5 febbraio - Ivan Juric ha parlato in una conferenza stampa straordinaria: "Io sono qui per ottenere grandi

obiettivi, non dormo la notte per questo fine che avverto come un dovere. E quindi sinceramente vi dico: se questo traguardo non lo

raggiungiamo, se non andiamo in Europa, cosa rimango a fare? Sarebbe facile firmare un altro contratto di tre anni, poi magari essere esonerato dopo un mese, stare a casa e prendere i soldi comunque. Io invece punto alla grandezza del Toro, voglio portarlo lassù e poter dire me lo sono meritato".

Non è mancata ad arrivare la risposta del presidente Cairo: "E’ un atto di grande generosità. Il fatto che Juric dica così è un modo per prendersi una grande responsabilità, che è condivisa da tutto il club e da tutta la squadra. Lo apprezzo una volta di più: Juric è una persona schietta, non si nasconde".

