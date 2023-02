Gazzetta dello Sport: “Juric suona la carica”

In vista del derby con la Juventus in programma martedì 28 febbraio, Juric - dopo il pareggio con la Cremonese di lunedì sera - è pronto a lavorare anche sulla squadra da un punto di vista psicologico: "Sono molto soddisfatto della prestazione, per me i ragazzi stanno facendo una roba allucinante quest’anno e vanno sopra ogni limite. Questo è quello che vedo io in settimana, poi ci sono errori che riconosco ma questa è la mia idea della squadra" ha detto il tecnico nel post partita del match con i grigiorossi. Oggi la squadra tornerà ad allenarsi al Fila dopo il giorno di riposo: c'è apprensione per le condizioni di Nikola Vlasic ha dovuto saltare la sfida con la Cremonese a causa di un fastidio muscolare accusato domenica nella rifinitura. "Oggi nuovi esami strumentali faranno capire la natura del problema e quindi se sarà