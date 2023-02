Gazzetta dello Sport: “Juventus-Torino, il centrocampo da costruire”

Martedì 28 febbraio il Torino di Ivan Juric scenderà sul campo dell'Allianz Stadium, contro la Juventus: entrambe le squadre han l'obiettivo di vincere e il tecnico granata deve ragionare bene su chi schierare a centrocampo. "La presenza in mediana di Ilic va data per scontata: la condizione atletica - scrive la Gazzetta dello Sport - non può che essere migliorata in quest’altra settimana di lavoro. Ma se l’ex del Verona va considerato un punto fermo è del tutto aperta la scelta del suo partner": tra le varie alternative, Karol Linetty potrebbe essere in pole. A disposizione, anche Ricci e Gineitis - Vieira si è infortunato - ma a livello di esperienza, il polacco potrebbe essere un passo avanti agli altri.