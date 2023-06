Gazzetta dello Sport: “Karamoh, Radonjic, Singo e Vojvoda: il Toro mette le ali”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport propone un approfondimento sulla batteria degli esterni del Torino. Per mister Ivan Juric si tratta di un reparto molto importante perché, sia i due laterali di centrocampo che i due trequartisti, devono attaccare e difendere insieme. A Singo e Vojvoda quest'anno è stato affidato il compito di portare il pallone dalla difesa alla metà campo avversaria. In loro ausilio sono poi spesso arrivati giocatori di qualità come Vlasic e Miranchuk ma soprattutto gente come Karamoh e Radonjic che gode di grande velocità. Questi due trequartisti grazie alla loro imprevedibilità sono stati utili in fase offensiva, il francese in particolar modo ha saputo conquistare la Maratona con il gol nel derby. Fu proprio la stracittadina con la Juventus a segnare il punto più basso della stagione di Radonjic che venne tolto da Juric pochi minuti dopo il suo ingresso. Quando tutto sembrava portare ad una rottura, però, il serbo fu bravo a rimboccarsi le maniche e a riguadagnare la fiducia del tecnico.