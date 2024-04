Gazzetta dello Sport: “La carica del Toro”

Senza dubbio il Torino sta crescendo sempre di più in questa stagione e per la corsa all'Europa sta rispondendo presente. I granata hanno saputo sfruttare in queste ultime partite le occasioni da gol che le avversarie gli hanno concesso durante il match. cosa che in passato era mancato: "La concretezza granata può portare a un appetitoso finale di campionato. Sabato ci sarà la trasferta di Empoli, tra tre turni l’impegno in casa contro il Frosinone: squadre bisognose di punti ma pur sempre naviganti in zona retrocessione, non insomma partite impossibili" si legge sul quotidiano.