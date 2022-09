Gazzetta dello Sport: “La carta Karamoh: Juric ci pensa per sorprendere Spalletti”

Yann Karamoh potrebbe essere l’arma segreta di Ivan Juric in vista della sfida con il Napoli. Arrivato in extremis a fine mercato estivo, il tecnico granata - secondo quanto ripotato dalla Rosea - potrebbe esordire con la maglia del Torino proprio nel prossimo match allo stadio Diego Armando Maradona contro i partenopei. “Lui si sta impegnando allo spasimo, lavora di buona lena e con l’obbiettivo di sanare il gap nel più breve tempo possibile: inizio ottobre è certamente la data che si è stampato nella mente per alzarsi dalla panchina (ne ha fatte due) e cominciare l’avventura agonistica in granata” scrive il quotidiano.