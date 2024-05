Gazzetta dello Sport: “La mossa del Toro: la prima squadra con la Primavera”

L'edizione odierna di Tuttosport racconta la nuova strategia del Torino per l'estate che si prepara ad arrivare. Dopo il successo dei Primavera nel match contro il Verona i granata si stanno penando ad una grande novità durante la prossima preparazione estiva. "La mossa del Toro: la prima squadra con la Primavera, così nasceranno i nuovi Savva" titola La Gazzetta dello Sport di oggi. "Dal 14 al 28 luglio, il ritiro estivo a Pinzolo per i grandi e per l'Under 19. Allenamenti e metodi in comune per lanciare talenti" si legge sul quotidiano sportivo in edicola.