Gazzetta dello Sport: “La scalata di Ricci”

Samuele Ricci è diventato ormai un centrocampista completo: "Il ragazzo si è messo sotto con grande generosità, convinto di poter migliorare quegli aspetti del suo modo di giocare che gli sono stati indicati dai preparatori atletici e che Matteo Paro, l’allenatore in seconda, ha così illustrato". Lo stesso Ricci - al termine della gara con la Fiorentina - ha detto: "Sono cresciuto molto, quindi sì, però non è ancora abbastanza. So che nella fase offensiva e anche in quella difensiva devo dare di più alla squadra". Su di lui Paro ha detto: "Gli abbiamo spiegato che seguendo con puntualità il nostro programma di potenziamento sarebbe diventato un centrocampista forte nell’interdizione, nella gestione del pallone e negli inserimenti in area avversaria".