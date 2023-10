Gazzetta dello Sport: “Laboratorio Toro”

"Il Fila oggi e domani si trasforma in un laboratorio dove Ivan Juric deve plasmare il Toro anti Inter. Con una attenzione particolare al reparto di mezzo, perché è qui che i nerazzurri esprimono le qualità più rilevanti" scrive il quotidiano. Juric dovrà scegliere chi schierare in mezzo al campo: "Il primo assetto praticabile, definiamolo anche il più probabile, vede Ricci e Tameze quale coppia di mediani con il rientrante Vojvoda a sinistra e la conferma di Bellanova sulla destra. Dei due trequartisti che vengono abitualmente schierati, sarà Vlasic a doversi sdoppiare tra costruzione e copertura mentre Radonjic agirà in pratica da punta esterna dovendo occuparsi in prevalenza della fase offensiva" si legge tra le pagine della Rosea.