Gazzetta dello Sport: “Le tre chiavi per l’Europa: il Toro è sempre in corsa”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si concentra sul finale di campionato del Torino e approfondisce il tema Europa. "Le tre chiavi per l'Europa: il Toro è sempre in corsa, la difesa esalta Juric ma adesso servono i gol" titola La Gazzetta dello Sport in edicola. Secondo il quotidiano le coppe europee sono ancora alla portata dei granata e riguardo ciò scrive "la zona coppe è ancora alla portata, ma ci vuole un nuovo sprint".