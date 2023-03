Gazzetta dello Sport: “L’orgoglio di Juric”

“Questo derby mi lascia deluso solo ed esclusivamente per il risultato. Ma raccogliamo tantissimi spunti positivi che invece mi lasciano orgoglioso, soddisfatto e molto fiducioso”: queste le parole di Ivan Juric in conferenza al termine del Derby della Mole di ieri - martedì 28 febbraio - perso 4-2 dai granata. “I nostri primi settanta minuti - prosegue Ivan Juric - sono stati bellissimi. C’è stato tutto nella nostra prestazione: c’è stato il pressing alto, siamo stati capaci di muovere la palla da una parte all’altra del campo e c’era anche

un bel gioco con un gran palleggio. Il nostro non è stato un possesso sterile, perché abbiamo creato tantissime occasioni e potevamo fare tranquillamente altri gol, con Sanabria, con Buongiorno, con la traversa di Linetty. Questi settanta minuti attenuano un po’ il mio dispiacere, perché sono stra-contento di questo tipo di prestazione. Noi stiamo crescendo”. Una delle note negative del derby è stato l’atteggiamento di Radonjic: “Radonjic ha fatto una settimana di allenamenti splendida, con lui avevamo studiato una mezzora finale fatta bene. In campo, però, non ha rispettato le consegne tattiche. Quando si entra, ci sono dei compiti e lui non li ha rispettati: manca rispetto completamente verso questo gioco. Ci so- no cose che fatico a capire” ha concluso poi il tecnico granata.