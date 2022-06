Gazzetta dello Sport: “Lukic, la colonna portante del centrocampo granata”

Una stagione all'insegna della positività, che lo ha portato ad avere grandi risultati dentro e fuori dal campo: Sasa Lukic è ora fondamentale negli 11 di Ivan Juric. Per la prossima stagione, infatti, data la probabile assenza di Bremer, sarà proprio il serbo a portare avanti il Toro, con al braccio la fascia da capitano: "Non è un ragazzo da mille parole, Lukic. Preferisce esprimersi con l’esempio negli allenamenti e con le prestazioni in campo. Ma quando si fa sentire - scrive la Gazzetta Dello Sport - parla da capitano". E lo ha dimostrato in allenamento, campionato e adesso anche con la nazionale, che lo considera anche lì un punto necessario per la formazione serba. "Lukic è una garanzia e insieme al Toro è destinato a fare ancora un lungo percorso. È questa la volontà del club, che lo sta ripetutamente blindando chiudendo la porta a tutti i sondaggi e le richieste di informazioni che, naturalmente, in questi giorni stanno arrivando. Ma è anche il desiderio dello stesso Lukic: la centralità che oggi si è conquistato nel Toro è una garanzia per poter partecipare al Mondiale in Qatar di novembre".