Gazzetta dello Sport: “Milinkovic da record: sempre presente questa stagione”

Per Vanja Milinkovic-Savic è stata una stagione extra-large: "Nel 2022-23 l’estremo difensore ha giocato 51 partite senza perdere 1’ con

i granata e in nazionale. Volendo calcolare una media, è come se l’estremo difensore del Toro avesse giocato una partita ogni settimana dell’anno" scrive il quotidiano. Vanja si è anche distinto per il lungo lancio che possiede coi piedi: "Il granatiere del Toro (202 centimetri) dispone pure del rinvio più lungo, col suo calcio riesce a coprire fino a 70 metri di campo".