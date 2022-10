Gazzetta dello Sport: “Vanja il migliore in campo, testa alla Coppa Italia”

Incassata ormai la sconfitta per 1-0 contro la Juventus, il Torino è adesso concentrato sulla gara infrasettimanale di Coppa Italia: martedì - 18 ottobre - infatti, Ivan Juric dovrà tornare sul campo del Grande Torino per affrontare il Cittadella , alle 21, nella sfida, secca, valida per i sedicesimi. Tornando alla sconfitta, Ivan Juric in conferenza stampa ha analizzato tutti gli aspetti negativi della gara: errori tecnici commessi senza quasi un motivo, coperture mancate e un susseguirsi di cose che ha portato al vantaggio poi bianconero. "Il derby è stato tosto, teso, senza i nostri regali

tecnici la Juventus non avrebbe avuto le occasioni - il migliore in campo, d'altronde, è stato proprio il portiere granata Milinkovic-Savic, il quale ha messo a segno ottime parate decisive - e il risultato sarebbe stato diverso. Con quei regali abbiamo dato coraggio alla Juve. A parte questo, non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. È andata male, e c’è un grande dispiacere. È stato un derby deciso da un calcio piazzato, una situazione di gioco rispetto alla quale andiamo in difficoltà perché non abbiamo grandi saltatori", così il tecnico granata analizza la gara nel post partita, come riportato da La Gazzetta dello Sport. Ora, l'attenzione della squadra è rivolta alle prossime gare, contro Udinese e Milan oltre alla Coppa Italia. E in allenamento servirà lavorare su parecchi aspetti, giocatore per giocatore, senza distrazioni.