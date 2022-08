Gazzetta dello Sport: “Miranchuk e Ilkhan: è un Toro fantasia”

Il Torino ha fatto il doppio colpo fantasia: Miranchuk e Ilkhan. Il trequartista russo arriva in prestito oneroso con riscatto a 11 milioni dall’Atalanta, mentre per il diciottenne centrocampista turco del Besiktas operazione da 4,5 milioni. Ma non solo, il club granata ha chiuso anche per Lazaro, esterno in arrivo dall'Inter in prestito con diritto di riscatto. "Il ritiro austriaco appena completato e le cinque amichevoli giocate nel precampionato hanno detto che il Toro può contare su un progetto tecnico ben avviato e su una rosa strutturata, che va soltanto rifinita con l’inserimento di poche pedine, ma mirate. È ciò che la società sta facendo con decisione, muovendosi in anticipo rispetto a tanti