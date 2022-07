Gazzetta dello Sport: “Offerte da Italia e estero, Zima piace a tutti”

Tutti pazzi per David Zima. Il difensore granata - secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport - piace a club italiani ed esteri: "A prendere informazioni sono state alcune squadre di Serie A mentre i tedeschi dello Schalke 04 hanno avviato i passi più concreti per provare a costruire uno spiraglio e arrivare al giovane e forte difensore della Repubblica Ceca". Il Toro però ha rispedito al mittente ogni offerta: Zima è centrale nel progetto Juric, studia da vice Bremer e vuole giocare una stagione da protagonista. "È rientrato giovedì dopo la nazionale e le vacanze. Ed è ripartito subito fortissimo: sul piano atletico si sta evidenziando come uno dei migliori, è tra i più in forma" scrive il quotidiano.