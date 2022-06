Gazzetta dello Sport: “Pellegri e Sanabria, strade diverse verso il gol”

Con l'ufficialità dell'acquisto di Pietro Pellegri arrivata ieri si sta componendo il reparto offensivo del Torino per la prossima stagione, che sarà formato appunto dall'ex Monaco e da Tonny Sanabria. Di questo e delle caratteristiche dei due giocatori si parla sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport: "Sono differenti in tutto. Ma, se vogliamo, proprio nella loro diversità risiede la ricchezza di cui potrà giovarsi il Toro. Perché Tonny Sanabria e Pietro Pellegri disegnano due strade verso il gol che non si incrociano mai. Per caratteristiche, attitudini, movimenti e anche per l’interpretazione del ruolo dell’attaccante: la tecnica va al potere con Sanabria, la potenza è la specialità della casa di Pellegri; più propenso alle giocate lontano dall’area Tonny, con un istinto killer - Pietro - fuori dal comune quando è negli ultimi metri".