Gazzetta dello Sport: “Per i granata tanto pressing, ma il Cagliari non molla”

L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" analizza l'esordio in campionato dei ragazzi di Juric e al tempo stesso elogia Ranieri. Una prestazione non esaltante per i granata che lascia le stesse perplessità dello scorso anno. Buon gioco, ma scarsa capacità realizzativa ed, infatti, il risultato si chiude con un pareggio. Ecco le parole del quotidiano: "Il risultato è giusto, il lavoro da svolgere per arrivare in condizione top è ancora molto, ma il Toro impara che dietro alle etichette ci sono gli uomini, meglio non fidarsi. Un volpone come Claudio Ranieri, a 33 anni dal suo debutto in Serie A, va oltre i titoli che accompagnano la sua squadra e i suoi giocatori, tipo “neopromossa” o “debuttanti”. Il Cagliari se ne torna sull’isola con un punto che dà soddisfazione e premia le mosse del tecnico."