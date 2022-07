Gazzetta dello Sport: “Radonjic, ideale per il gioco di Ivan Juric”

Il nuovo arrivato del Torino, Nemanja Radonjic, è uno dei giocatori fondamentali che Juric userà per la trequarti: in granata, ha ritrovato così i suoi compagni di nazionale Lukic e Milinkovic-Savic. Il centrocampista è sempre stato amico, fin da bambino, del trequartista di proprietà dell'Olympique Marsiglia, e insieme più volte hanno affrontato la questione Toro. "Radonjic è un giocatore che fino a ora ha inciso a intermittenza, Juric dovrà lavorare sulla continuità di rendimento. Perché quando il ragazzo è in giornata diventa durissima per i difensori arginare i suoi sfondamenti. [...] In Champions League è stato il terzo giocatore più veloce, con accelerazioni che hanno raggiunto i 34.2 km/h. Nel campionato 2020-21, sempre con l’OM, segnò un gol contro il Monaco partendo dalla linea di centrocampo e arrivando in porta dopo aver corso a 37 km/h. In Nazionale sa essere più costante, difatti viene convocato e utilizzato con grande continuità. Ciò anche in virtù di una forte personalità", scrive la Gazzetta dello Sport. Tutte le caratteristiche che un giocatore ideale deve avere, secondo il tecnico granata.