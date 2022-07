Gazzetta dello Sport: “Ricci, Juric lancia il suo regista”

Con l'addio di Mandragora che andrà alla Fiorentina, Juric in mezzo al campo punterà su Samuele Ricci. Arrivato al Torino nella sessione di mercato invernale scorsa, l'ex Empoli in questa nuova stagione dovrà essere il regista della squadra di Juric. Dopo un inizio in cui ha dovuto ambientarsi e capire il gioco di Juric, il centrocampista classe 2001 si è rapidamente affermato come efficace partner di Lukic in mediana: da aprile Ricci è sempre stato impiegato dal tecnico granata trovando continuità di rendimento. Ora è pronto per essere il regista della squadra granata in vista della prossima stagione.