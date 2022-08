Gazzetta dello Sport: “Rodriguez nuovo capitano sulla scia di Cravero e Glik”

dal tecnico croato: Juric aveva bisogno di affidarsi a un giocatore ricco di esperienza e personalità che fosse anche un “sempre presente” in squadra. E il difensore svizzero soddisfa in pieno questa duplice esigenza" scrive il quotidiano. La Rosea tra le sue pagine fa un approfondimento sugli ex capitani difensori del Torino: "E' da ricordare come tra i fondatori del Torino Football Club (1906) ci fosse Friedrich “Fritz” Bollinger, ruolo difensore, nazionalità svizzera, appunto, a cui toccò l’onore di essere il primo capitano. Mentre, a proposito di ruoli, tra i difensori del recente passato che hanno portato al braccio la fascia bianca, sono rimasti nel cuore dei tifosi Roberto Cravero (il Toro di Mondonico...) e Kamil Glik (in granata dal 2011 al 2016) a lungo pilastro anche della nazionale polacca".