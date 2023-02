Gazzetta dello Sport: “Ronaldo Vieira, al Torino ritrova Juric e il suo staff”

Ronaldo Vieira è un nuovo giocatore del Torino e, da tradizione, ogni nuovo arrivato si presenta ai microfoni di Torino Channel: il portoghese, si è dichiarato contento del suo trasferimento al Torino, squadra gemellata col Benfica - quest'ultima che ha cresciuto il giocatore fin da ragazzino. Dopo le esperienze in Inghilterra, Ronaldo arriva in Italia, indossando la maglia della Sampdoria, squadra con cui poi è arrivato al Torino: "Cambiare squadra a gennaio è sempre più difficile. Ma conoscendo mister Juric e il suo staff , avendo sperimentato a Verona come lavorano e cosa pretendono da me, sarà un po’ più facile l’ambientamento. Tra l’altro ho ritrovato Linetty e Ilic, sono stato davvero contento di rivederli. Spero mi possano aiutare, anche se mi hanno accolto benissimo da tutti", ha dichiarato il nuovo giocatore granata, come riportato da La Gazzetta dello Sport.