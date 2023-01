Gazzetta dello Sport: “Sanabria si è ripreso il Toro”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Tonny Sanabria si è ripreso il Torino. Entrato a gara in corso contro l'Empoli, il centravanti granata - dopo aver segnato a Salerno - sabato ha trovato il quarto gol in Serie A in questa stagione. Dopo il gol del 2-2, Sanabria è andato il team manager Marco Pellegri: "Marco ci dà sempre una mano sia dentro che fuori dal campo e questo gol l’ho dedicato a lui perché mi sta sempre vicino" ha detto l'attaccante. Il numero 9 ora punta alla Coppa Italia: mercoledì i granata sfideranno la Fiorentina ai quarti e Sanabria potrebbe partire dal primo minuto.