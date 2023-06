Gazzetta dello Sport: “Schuurs, il muro d’Olanda”

La Rosea fa il punto su Perr Schuurs. Il centrale difensivo olandese ha disputato una stagione memorabile. Oltre ad essere diventato un pilastro difensivo di Ivan Juric, ha dimostrato di essere uno dei migliori interpreti del ruolo nella nostra Serie A. Un anno dopo Bremer il Torino ha trovato il degno erede. E lo stesso giocatore ha lanciato messaggi d'amore per il club: "Quando sono venuti a trovarmi degli amici olandesi li ho portati nel centro storico e poi mi è piaciuto far vedere loro anche qualcosa del mio club. Gira e rigira, siamo finiti sempre a Superga: per me è la cosa più importante. Prima di sbarcare, mi ero documentato sulla tragedia attraverso filmati e foto. Ma vedere Superga da vicino è stato impressionante, non avrei mai creduto che potesse essere tanto coinvolgente. Quando sei lì senti cosa significa il Toro e penso sia positivo andarci il 4 maggio con tutti i compagni per comprendere quanto sia forte il legame tra la gente, il club e la sua storia".