Gazzetta dello Sport: “Scossa Vlasic: Juric vuole liberare l’estro del croato”

Juric contro il Bologna punterà sull'estro di Nikola Vlasic: "Juric dovrà piazzare tre uomini sulla mediana (Linetty, Ricci, Ilic) in grado di contrastare il 4-1-4-1 di Motta, suo ex compagno di squadra ai tempi del Genoa. Dopo di che bisognerà rinunciare al doppio centravanti proprio per lasciare a Vlasic la totale libertà di azione lungo l’intero fronte offensivo" scrive il quotidiano. Vlasic non segna da tre partite (contro Juventus, Frosinone e Inter) e contro il Bologna venerdì sera potrebbe tornare ad essere decisivo.