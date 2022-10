Gazzetta dello Sport: “Torino-Milan significa anche Juric-Pioli”

Torino-Milan sul campo, e Juric-Pioli sulle panchine: così il posticipo della 12^ giornata di Serie A regalerà grandi emozioni a tutti gli spettatori. Un Toro, da una parte, che cerca di portare avanti il proprio percorso di crescita - con nuovi giocatori di livello tra cui Vlasic, Lukic, Ricci e Schuurs - e un Milan, dall'altra parte, con l'obiettivo di arrivare tra i primi in classifica entro la sosta di novembre. Quella che andrà in scena questa sera al Grande Torino, alle 20:45, sarà una sfida tattica e fisica, dove entrambe le squadre attaccheranno al massimo e difenderanno ugualmente. "Bisognerà vedere se il Milan scenderà in campo con la mente completamente libera. Se non fosse così, e se il Toro riuscisse a ripetere la prova di Udine, per il Milan potrebbero esserci dei problemi", questo ciò che Arrigo Sacchi - opinionista ed ex allenatore italiano - si aspetta da questa sfida. Per i granata potrebbe essere un'opportunità per raggiungere momentaneamente il 9^ posto in classifica, superando così il Sassuolo.