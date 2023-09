Gazzetta dello Sport: “Toro a due punte: Juric ci lavora”

Il Torino ha bisogno di trovare più gol, e Ivan Juric sta già lavorando per trovare una soluzione: con l'arrivo di Zapata in maglia granata, il tecnico croato sta pensando alla trasformazione del 3-4-2-1 al 3-4-1-2, con il neo acquisto e Sanabria in coppia insieme. In questo caso, sulla trequarti a loro supporto ci sarà Vlasic, o in alternativa Radonjic. Il rientro in gruppo di Sanabria è previsto questa settimana, dunque l'ipotesi di vedere un 3-4-1-2 applicato potrebbe già rivelarsi concreta nella sfida contro la Salernitana di lunedì 18 settembre.