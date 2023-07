Gazzetta dello Sport: “Toro competitivo: Vagnati e i colpi di mercato”

Ad un mese dall'inizio della nuova stagione, 2023/2024, il Torino si sta preparando sia fisicamente, con il ritiro a Pinzolo e le amichevoli in programma - di cui una oggi, 22 luglio, alle 17 - che sul versante calciomercato: dopo L'arrivo di Popa e Bellanova, arriva alla corte di Ivan Juric anche Tameze, per arricchire il centrocampo. E in occasione della presentazione della squadra di ieri, il ds Vagnati ha "bloccato" le voci su un eventuale partenza di Ricci e Schuurs: per i due giocatori si sono fatti avanti alcuni club, che il Torino non ha però preso in considerazione, sottolineando la non necessità di vendere.