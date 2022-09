Gazzetta dello Sport: “Toro coppia geniale: Vlasic inventa e Radonjic decide”

Fresco di un assist per Modric con la Croazia, Juric si gode Nikola Vlasic. Dal ritiro della Croazia proprio Vlasic ha parlato del momento che sta passando a Torino: "Mi trovo benissimo e tutto funziona a meraviglia. Sul piano atletico sto lavorando bene, non ho dovuto risolvere problemi di natura fisica e perciò posso allenarmi alla grande. Con Juric si lavora duramente, però ti accorgi di quanto sia poi un allenamento utile ed efficace". Dopo gli impegni con la propria Nazionale, i granata sfideranno il Napoli di Spalletti: "Al Maradona Juric tornerà al suo modulo più amato, il 3-4-2-1, e quindi Vlasic si piazzerà sulla trequarti destra, dietro Sanabria e di fianco a Radonjic, pronto a suggerire ma pure a muoversi egli stesso verso l’area sfruttando i movimenti in diagonale del centravanti sudamericano per raccogliere le penetrazioni dell’esterno serbo" scrive il quotidiano.