Gazzetta dello Sport: “Toro d’attacco. Zapata punto fermo”

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza il reparto offensivo granata. I numeri del Torino in attacco sono in miglioramento, complice un Zapata in grandissima forma. Nella scorsa partita Juric ha lanciato dal primo minuto Okereke e anche lui ha ben figurato. "I granata sono diventati più incisivi in avanti. E il nigeriano permette di giocare con due trequartisti" scrive il quotidiano sportivo in edicola.