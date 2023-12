Gazzetta dello Sport: “Toro lanciato verso l’Europa”

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport elogia le ultime prestazioni del Torino, che sembra essere rinato. Dopo un avvio di campionato difficile i granata sembrano aver trovato la propria stabilità ed ora ambiscono in alto. A seguire le parole del quotidiano: "Se tre indizi fanno una prova, è innegabile come il Torino abbia trovato in casa una solidità che soddisfa tutto l’ambiente. Questo è il terzo successo consecutivo e già sabato ci sarà un’ulteriore controprova nell’impegno interno contro l’Udinese, portando con sé gli insegnamenti dei tre pieni recenti. Dopo la reazione vincente con il Sassuolo e il dominio totale con l’Atalanta, arriva un successo controllato, nel senso che il Toro è nettamente superiore nella prima mezz’ora e poi tiene a bada l’Empoli per il tempo rimanente."