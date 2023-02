Gazzetta dello Sport: “Toro le strade del gol”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

In questa settimana al Filadelfia i granata stanno lavorando per migliorare la percentuale realizzativa. Il quotidiano tra le sue pagine scrive: "Ecco Juric impegnatissimo a coinvolgere pure i difensori nelle trame di gioco e nelle zone calde del campo, quelle dove si dovrebbe raccogliere il frutto di cotanto impegno. Il tecnico alterna nei provini uomini e schemi così da non lasciare nessuno dietro. Si sentono responsabilizzati pure i tre del pacchetto arretrato: devono sempre assaltare l’area avversaria su corner e calci piazzati". Occhi puntati su Sanabria: "Tonny attende da 13 mesi di poter esultare dinanzi alla Maratona, l’ultima volta era il 23 gennaio 2022" si legge sulla Rosea.