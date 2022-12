Gazzetta dello Sport: “Toro, l’obiettivo è riprendere il campionato al top”

“Il tecnico in questi giorni sta torchiando il Toro. Alta, altissima, pressione in una novantina di minuti di allenamento da sfiancare chiunque. In fondo - scrive La Gazzetta dello Sport - c’è poco di cui sorprendersi: è il codice Juric che viaggia ovunque insieme a questo allenatore. Il lavoro e la fatica sono in cima a tutte le

sue prerogative”: così il tecnico del Torino sta preparando la squadra per l’amichevole di domani, e per la ripresa del campionato il 4 gennaio. Tutti i giorni i granata si allenano, e sul campo non mancano mai la corsa e l’aggressività: “il Toro intenso e aggressivo apprezzato in campionato nasce proprio in questi momenti”.