Gazzetta dello Sport: “Toro, occasione Gemello contro il Modena”

Test per la squadra, per i giovani, ma in particolare per Luca Gemello: con il Modena oggi alle 15, il portiere granata ha la possibilità di mettersi in mostra con Ivan Juric, complice anche l’infortunio di Milinkovic-Savic. Una titolarità per concludere al meglio il ritiro a Pinzolo, ma per iniziare una nuova stagione: “Alza la voce e dirige la A difesa, scatta tra i pali ed eccolo in una presa alta. Sicurezza. Poi para, e pure tanto, in allenamento: a giudicare dai segnali della vigilia, si direbbe che Luca Gemello è uno che le emozioni riesce a gestirle con abilità. E’ perfettamente consapevole di quanto questa giornata di fine luglio possa essere importante per il suo prossimo futuro”, scrive la Gazzetta dello Sport. Test importante per Gemello, così come per il resto della squadra: particolare attenzione per il neo arrivato Bellanova, che ha già fatto una buona impressione durante gli allenamenti.