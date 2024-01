Gazzetta dello Sport: “Toro, punto di svolta”

Domani inizierà il girone di ritorno del Torino: i granata di Juric andranno a Marassi ad affrontare il Genoa. "Marassi potrà allora essere un punto di svolta. E per diversi motivi. In primo luogo, perché il Toro rilanciato alla grande dopo la vittoria contro gli azzurri ha bisogno di accelerare il passo in trasferta per alimentare le legittime ambizioni di alta classifica. L’ultimo blitz lontano dall’Olimpico risale al 28 ottobre, a Lecce. C’è distanza tra il rendimento casalingo e quello da viaggio dei granata. Juric ha l’opportunità di iniziare a ridurlo: la media in casa è di 1,90 punti a partita, in trasferta è di 0,89" scrive il quotidiano.