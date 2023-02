Gazzetta dello Sport: “Toro, qualche rimpianto ma soddisfatto”

Una nota positiva nella formazione del Torino, al di là della sconfitta per 1-0, è l'esordio di Gineitis, ex primavera classe 2004, affiancato ad Adopo: con l'assenza di Ricci e Ilic non ancora nel pieno della sua forma, Ivan Juric si è affidato ai due ragazzi. Buona la loro prestazione, hanno dimostrato professionalità e un buon margine di miglioramento, ma rimane l'amarezza per le tante occasioni sprecate: "Sono soddisfatto di tante cose che ho visto, ma sono anche consapevole che ci manca qualcosa per vincere questo tipo di partite", ha dichiarato il tecnico croato post partita, come riporta La Gazzetta dello Sport.