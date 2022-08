Gazzetta dello Sport: “Toro, Radonjic già l’idolo dei tifosi. È ciò che serviva”

Arrivato da poco più di un mese, Nemanja Radonjic ha già conquistato tecnico e tifosi granata: "La serata di Nemanja Radonjic è arrivata molto presto, nella scia della precocità del colpo di fulmine tra lui e i tifosi del Toro. Una passione divampata sull’onda delle sue giocate, che lo hanno plasmato in uno dei volti nuovi rivelazione dell’estate della Serie A. Scoccata al ritmo delle sequenze dei dribbling e delle accelerazioni, con punte intorno ai trentacinque chilometri orari. La serata di Nemanja è già alle porte", scrive la Gazzetta dello Sport. E contro la Lazio, infatti, il trequartista granata potrà mettersi in mostra per la prima volta sul campo del Grande Torino, con 15000 persone a guardarlo e acclamarlo. Il mercato del Torino è stato, dunque, molto positivo: gli arrivi dei nuovi giocatori hanno contribuito a migliorare la squadra, compreso il serbo. "In due settimane Nemanja ha fatto innamorare tutti, si è preso il Toro e ha spinto Juric a sbilanciarsi non poco. [...] I granata non sono solo Radonjic, ma oggi è inevitabile che il tecnico si affidi tanto a lui per affrontare la Lazio".