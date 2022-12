Gazzetta dello Sport: “Toro, Schuurs uno dei fondamentali per Ivan Juric”

Perr Schuurs si sta facendo sempre più spazio nelle gerarchie del Toro e di Ivan Juric: dopo aver recuperato in tempi record dall'infortunio alla spalla subito in campionato, nell'amichevole di ieri - 23 dicembre - contro la Cremonese, si è rivelato uno dei migliori in campo. "Noi siamo una squadra forte – dichiara Schuurs, come riportato dalla Gazzetta dello Sport -, daremo il massimo nella seconda parte della stagione. Il bilancio delle prime quindici giornate di campionato è molto buono, ma ora sta a noi, alla ripresa, dimostrare che siamo forti. Sarà dura, ma se miglioreremo su alcuni aspetti, il Toro potrà provare a giocarsela nella corsa per l’Europa". L'Europa, infatti, è l'obiettivo di Ivan Juric e della squadra, e Schuurs ci sta mettendo tutto l'impegno possibile: "Torino e la Serie A

sono perfetti per me. Il Toro è un club speciale. La prima parte della stagione è andata bene, ma per migliorare bisognerà evitare di prendere gol nei minuti finali. [...] Non so come finirà il campionato, ma se giocheremo con qualità si potrà raggiungere qualcosa di importante perché questo club è importante. Dobbiamo soltanto dimostrarlo: sta a noi". E intanto, adesso ha gli occhi puntati non solo dal popolo granata, ma anche dal ct della nazionale olandese.