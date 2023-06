Gazzetta dello Sport: “Toro, senti Juric: ‘Ora alziamo l’asticella’”

La sconfitta casalinga contro l'Inter non ha permesso al Torino di Ivan Juric di centrare l'ottavo posto: "Questa è stata una buona stagione - ha detto il presidente granata Urbano Cairo al termine del match -, nella quale oltre ad aver migliorato il numero punti di un anno fa, abbiamo fatto vedere anche un buon gioco e ci sono stati tanti giocatori giovani che sono cresciuti. Complessivamente, è stato un campionato in cui ci sono state tante buone cose". Oggi poi ci sarà un incontro tra il presidente, Vagnati e Juric per programmare il futuro: "Ci faremo una bella chiacchierata, ascolterò le proposte del presidente per il futuro e poi deciderò se proseguire o non proseguire, quale sarà il mio futuro" ha detto il tecnico nel post partita.