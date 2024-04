Gazzetta dello Sport: “Toro, serve lo scatto”

La corsa all’Europa si è fatta per il Torino più complicata ma non impossibile. In vista del finale di stagione il quotidiano fa una lista di tre mosse possibili per il rilancio della squadra di Juric: il modulo, il centrocampo e la fascia sinistra. Proprio la fascia sinistra è stata tra gli anelli deboli dei granata: “La fascia sinistra, adesso, è chiamata a un finale di campionato con ben altro passo per aumentare le occasioni a disposizione degli attaccanti. La formula sul binario mancino con Masina come centrale difensivo e con il capitano Rodriguez in fascia ha fatto benissimo a Udine, Juric potrebbe avere la soluzione già pronta, in tasca, per rianimare la corsia sinistra” scrive il quotidiano.